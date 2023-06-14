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الأربعاء، 14-06-2023 12:18 م

المياه : ضبط اعتداء على خط ناقل في عمان وردم بئر مخالف في اربد

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الوكيل الاخباري- نفذت كوادر وزارة المياه والري / سلطة المياه وحدة الرقابة الداخلية وكوادر شركة مياه الاردن مياهنا حملة يوم الأربعاء لازالة اعتداءات على مصادر المياه  في مناطق جنوب عمان بالتنسيق مع المنسق الامني لدى الوزارة / سلطة المياه ترافقها قوات أمنية من  مديرية الامن العام - قوات البادية الملكية والدرك حيث تم ضبط وإزالة اعتداء على خط ناقل تمثلت بسحب خط قطر 3 انش في منطقة منجا / الاندلسية لبيع صهاريج المياه المخالفة حيث تم فصل  الاعتداء واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال الإجراءات القانونية ، وكذلك بناء على التحريات بمرافقة أمنية تم ضبط بئر مخالف في اربد يوم امس الثلاثاء حيث تم ردم البئر وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة .

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وثمنت وزارة المياه والري جهود مديرية الامن العام وكذلك اسناد المواطنين الذين يقومون بالابلاغ عن مثل هذه الاعتداءات مؤكدة ان القانون يعتبر الاعتداء على مصادر المياه جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدد طويلة وغرامات مالية كبيرة  مؤكدة انها ستواصل اجراءاتها الهادفة لمنع الاعتداءات في جميع مناطق المملكة .

 




 

 


 

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