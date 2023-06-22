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ضبط بئر مخالف واعتداءات ضخمة في منطقة وادي السير

الخميس، 22-06-2023 10:51 ص

ضبط بئر مخالف واعتداءات ضخمة في منطقة وادي السير

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الوكيل الإخباري - نفذت وزارة المياه والري/ سلطة المياه حملة لضبط وازالة اعتداءات مجددا في منطقة بيادر وادي السير من خلال وحدة الرقابة الداخلية والتنسيق مع المنسق الأمني ومديرية المشاغل ومديرية الأحواض المائية بالتعاون مع مديرية الأمن العام وقوات الدرك والادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة ضبطت من خلالها بئر مخالف داخل حرم احد المنازل في وادي السير / حي القيسية يستخدم لبيع الصهاريج المخالفة وكذلك ضبط 5 مضخات كبيرة مركبة على نبع وادي السير المصدر المائي الرئيسي لتزويد مناطق وادي السير لتعبئة صهاريج وبيعها بطريقة مخالفة من خلال تركيب خطوط قطر 3 انش لكل منها.

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وبالتفاصيل أكدت سلطة المياه أن الحملة الوطنية التي تنفذها أجهزة الدولة الهادفة لحماية وتوفير كل قطرة ماء للمواطن الاردني من خلال منع جميع الاعتداءات وحفر الابار المخالفة وفصل الخطوط المعتدية على شبكاتها الرئيسية والفرعية مستمرة بفاعلية مبينة ان قوة أمنية داهمت الموقع بناء على معلومات متوفرة وقامت كوادر سلطة المياه بإزالة الاعتداء وضبط المضخات ومصادرتها وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة ليتم تحويلها للادعاء العام لاستكمال التحقيق وضبط المخالفين. 


وثمنت الوزارة جهود الامن العام ووزارة الداخلية والدرك والدفاع المدني والادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة مؤكدة ان الطواقم الفنية والامنية ستواصل تنظيم حملة لضبط الصهاريج التي تعبئ من المنطقة بطريقة مخالفة في منطقة وادي السير حيث سيتم حجز اي صهاريج مخالفة وضبط أصحابها وتحويلهم للجهات المسؤولة لاتخاذ العقوبات بحق المخالفين. 


وشددت الوزارة على انها ستواصل ملاحقتها بالتعاون كافة الاجهزة الرسمية جميع المعتدين الذين يقومون بحفر الابار دون ترخيص وبيع المياه دون الحصول على ترخيص من سلطة المياه صونا لحقوق المواطنين وحماية مقدرات المياه داعية المواطنين الى الابلاغ عن اي عملية بيع مياه بالصهاريج غير المرخص خاصة في مناطق وادي السير كونها غير مطابقة للمواصفة وبالتالي تشكل خطرا على السلامة العامة وصحة المواطنين .

 




 

 


 

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