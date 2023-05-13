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السبت، 13-05-2023 02:15 م

المياه : زيادة كميات المياه بالصيف لتلبية الاحتياجات من مختلف المصادر

وزارة المياه والري


الوكيل الإخباري - أكدت وزارة المياه والري أن سلطة وادي الأردن بدأت بتنفيذ خطة الصيف لهذا العام من حيث توفير كميات المياه المتاحة للاستخدامات المختلفة وبتنسيق مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة.

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وقالت الوزارة في بيان، اليوم السبت، أنه وبناءً على طلب عدد من القطاعات لتوفير كميات المياه لتغطية احتياجات الصيف واستمرارية التزويد وزيادة كميات المياه المخصصة للشركاء في مختلف القطاعات كشركة مياهنا وإدارة مياه محافظة الكرك وكذلك للأغراض الصناعية كالشركات الصناعية الكبرى وكذلك مزارعي الأغوار الجنوبية فقد بدأت سلطة وادي الأردن بإسالة المياه وفق خطة الصيف من سد الموجب منذ الساعة الثامنة من مساء يوم الأربعاء الموافق 10 / 5 /2023.

 

 

 




 

 


 

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