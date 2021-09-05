تفعيل خدمة جديدة في مستشفى جرش الحكومي

الوكيل الاخباري- أطلق مستشفى جرش الحكومي، خدمة متابعة مراجعي العيادات الخارجية "عن بُعد" من خلال استخدام وسائل الاتصال التفاعلية دون الوصول إلى المستشفى؛ لتخفيف الاكتظاظ على المراجعين، حسب مدير المستشفى صادق العتوم.



وقال العتوم، الأحد، إنّ مراجعي قسم العيادات والذين بحاجة إلى متابعة أو معرفة نتائج الفحوصات المخبرية أو الحصول على إجابة عن أي استفسار من الطبيب المختص يستطيع الآن المريض من خلال وسائل الاتصال التواصل مع الطبيب في موعد العياده.



وأضاف، أن الخدمة متاحة لجميع العيادات داخل المستشفى، ويستطيع المريض مراجعة العيادة في موعده، وسيتم إرسال رابط للمريض في موعد عيادته ليستطيع من خلاله التواصل مع الطبيب المختص.

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