المياه تنظم محاضرة توعوية عن دور ذوي الإعاقة بالحفاظ على المياه

الوكيل الإخباري - نظمت وزارة المياه والري بالتعاون مع نادي سمو الأمير علي للصم محاضرة توعوية عن الواقع المائي ودور ذوي الإعاقة بالحفاظ على المياه.

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وقال مساعد الأمين العام لشؤون الاعلام والاتصال عمر سلامة إن مثل هذه المبادرات تمكن هذه الفئة من المجتمع من القيام بدورها التوعوي واشراكهم بعملية التوعية المائية وترشيد استخدام المياه وذلك لما لهم من دور مهم في كافة نواحي الحياة.



من جانبها قالت رئيسة قسم التواصل المجتمعي بسلطة المياه رائدة العبادي إن هذه المحاضرات تتيح الفرصة لجميع الشباب والشابات للانخراط في المجتمع وتأدية دورهم كأفراد لهم الحق في تكافؤ الفرص في العمل والحياة والمعرفة وأن العديد منهم يمتلكون المواهب والقدرات الفكرية والمعرفية ولهم دور فعال في المجتمع أكثر من غيرهم من فئات المجتمع.



وفي نهاية المحاضرة تم توزيع مواد توعوية على المشاركين في المحاضرة.