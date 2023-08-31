توقع انخفاض حصة الفرد من المياه في الأردن إلى 35 مترا مكعبا

الوكيل الإخباري - يتوقع انخفاض حصة الفرد في الأردن من موارد المياه المتجددة السنوية من 61 مترا مكعبا إلى 35 مترا مكعبا في العام 2040 "في حال بقاء كميات المياه المتوفرة عند مستوياتها الحالية"، بحسب الاستراتيجية الوطنية للمياه، في وقت يبلغ معدل الشح المطلق العالمي 500 متر.

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الاستراتيجية التي أطلقتها وزارة المياه والري للأعوام (2023-2040)، في آذار الماضي، عزت ذلك إلى "زيادة عدد السكان المتزامنة مع تناقص كميات المياه من المصادر الحالية المتوفرة"، على الرغم من "الزيادة الكبيرة المتوقعة في كميات المياه المعالجة".



وحصة الفرد في الأردن "أقل بكثير" من معدل الشح المطلق العالمي الذي يبلغ 500 متر مكعب سنويا للفرد، في حين بلغ متوسط حصة الفرد من المياه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2019 قرابة 800 متر مكعب في العام، وفق ما ذكرت الاستراتيجية.



والأردن الذي يعد أحد فقر دول العالم لناحية المياه، يواجه قطاع المياه فيه "تحديا كبيرا في سد الفجوة المتسعة بين الطلب على المياه والمصادر المتوفرة بسبب النمو السكاني والتدفق المتكرر للاجئين نتيجة عدم الاستقرار في بعض الدول المجاورة"، على ما أفادت الاستراتيجية.

المملكة