ضبط اعتداءات كبيرة في الكرك لتعبئة صهاريج وبرك

الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه ان كوادرها التفتيشية لدى وحدة الرقابة الداخلية بالتعاون مع شركة مياه العقبة ووزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية الأمن العام من خلال المنسق الأمني لدى سلطة المياه ضبطت اعتداءات كبيرة على خطوط المياه المخصصة للاستخدام المنزلي لتعبئة صهاريج في مناطق كفيراز وسنينة من المزار الجنوبي/ الكرك .

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و قالت سلطة المياه ان كوادرها التفتيشية ازالت المخالفات وقامت بإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة بالمخالفين وتقدير قيمة المياه المسروقة واحالة الأوراق للأجهزة المختصة لضبط المعتدين واحالتهم للقضاء، مؤكدة على ان حملتها مستمرة لرصد وإزالة أي شكل من أشكال الاعتداءات على المياه ومحاسبة المسؤولين عنها في مختلف مناطق المملكة وبكل قوة ودعم وتعاون من كافة الأجهزة الرسمية.

ودعت المواطنين في جميع المناطق الى الإسراع بالإبلاغ عن أي شبهة حول ذلك .