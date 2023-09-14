الخميس 14-09-2023
الوكيل الاخباري

ملياردير روسي: عودة تدريجية للأموال الروسية المستثمرة في الغرب

معرض للحرف والصناعات اليدوية في مادبا

4 أردنيين يحصلون أعلى العلامات بامتحان مزاولة مهنة الطب في الولايات المتحدة

اختتام المخيم الذهبي لمشاركات جائزة الحسن للشباب

وزير الأوقاف يُعلن إقامة صلاة الغائب على ضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا

رئيس الأكاديمية العالمية للعلوم تزور جامعة الأميرة سمية

تحويلات مرورية على طريق عمّان الزرقاء - أسماء المناطق

الخصاونة يترأَّس اجتماعاً ويصدر توجيهات للحفاظ على سلامة المواطنين

الامن العام : هذا ما فعله سائق تاكسي مع سائحة ايرلندية ؟ - صورة

الامن العام : حملات أمنية مكثفة في كافة مناطق المملكة

الخميس، 14-09-2023 05:00 م

ضبط اعتداءات كبيرة في الكرك لتعبئة صهاريج وبرك

WhatsApp Image 2023-09-14 at 4.45.25 PM


الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه ان كوادرها التفتيشية لدى وحدة الرقابة الداخلية بالتعاون مع شركة مياه العقبة ووزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية الأمن العام من خلال المنسق الأمني لدى سلطة المياه ضبطت اعتداءات كبيرة على خطوط المياه المخصصة للاستخدام المنزلي لتعبئة صهاريج في مناطق كفيراز وسنينة من المزار الجنوبي/ الكرك .

اضافة اعلان


و قالت سلطة المياه ان كوادرها التفتيشية ازالت المخالفات وقامت بإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة بالمخالفين وتقدير قيمة المياه المسروقة واحالة الأوراق للأجهزة المختصة لضبط المعتدين واحالتهم للقضاء، مؤكدة على ان حملتها مستمرة لرصد وإزالة أي شكل من أشكال الاعتداءات على المياه ومحاسبة المسؤولين عنها في مختلف مناطق المملكة وبكل قوة ودعم وتعاون من كافة الأجهزة الرسمية.

 

ودعت المواطنين في جميع المناطق الى الإسراع بالإبلاغ عن أي شبهة حول ذلك .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5

معرض للحرف والصناعات اليدوية في مادبا

F72101A1-637E-4BAF-9D08-AAF284855082

4 أردنيين يحصلون أعلى العلامات بامتحان مزاولة مهنة الطب في الولايات المتحدة

1

اختتام المخيم الذهبي لمشاركات جائزة الحسن للشباب

9b9379c14c6c30e0551048ba5ffe6f88

العقبة الخاصة تبحث التعاون مع الاتحاد الأوروبي

0L5A1367 - Copy

البلقاء ثالث منتج لزيت الزيتون البعلي بالمملكة

6502d1d45a913

الإدارة المحلية تطرح عطاء مشروع إنشاء مدينة معان الترفيهية

أخبار متعلقة
newsletter-article_166556003342

توقع انخفاض حصة الفرد من المياه في الأردن إلى 35 مترا مكعبا

704216910

وزارة المياه: 36 ألف سنة عمر الماء في حوض الديسي

WhatsApp Image 2023-08-29 at 12.56.59 PM

ردم 5 آبار جديدة مخالفة في الرامة

طرق-سحب-المياه-الجوفية

مقترح حكومي لرفع أسعار المياه في الأردن وفق شرائح خاصة

بئر

سلطة المياه: 15 تشرين الأول القادم آخر مهلة للنظر بطلبات حفر الآبار

WhatsApp Image 2023-08-17 at 8.40.07 PM

دورات تدريبية حول التدقيق المائي لمدينة الحسن الرياضية