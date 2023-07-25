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الثلاثاء، 25-07-2023 11:36 ص

المياه: 38% نسبة تخزين السدود الرئيسية في الأردن

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الوكيل الإخباري- بلغت نسبة تخزين السدود الرئيسية في المملكة لهذا اليوم الموافق (25/7/2023) حوالي (38%) وبمجموع تخزين (106) مليون و (275) ألف متر مكعب من المجموع الكلي للطاقة التخزينة للسدود والبالغة (280) مليون متر مكعب اضافة اعلان


وتراوحت نسب التخزين في السدود كما يلي  سد الموجب  حوالي (95%) من مجموع طاقته التخزينية والبالغة حوالي (25) مليون متر مكعب, ثم يليه سد الكفرين وبنسبة تخزين حوالي (61%) من مجموع طاقته التخزينية والبالغة حوالي ( 8.5) مليون متر مكعب  ثم يليه سد التنور وبنسبة تخزين (58% ) من مجموع طاقته التخزينية والبالغة حوالي(14) مليون متر مكعب  ثم يليه سد الملك طلال وبنسبة تخزين (57%) من طاقته التخزينية والبالغة حوالي (67) مليون متر مكعب ثم يليه سد وادي العرب وبنسبة تخزين حوالي (41%) من مجموع طاقته التخزينية والبالغة حوالي (16) مليون متر مكعب ثم يليه سد كفرنجة وبنسبة تخزين (30%) من طاقته التخزينية والبالغة حوالي (8)مليون متر مكعب ثم يليه  سد شرحبيل  بنسبة (29% ) من طاقته التخزينية والبالغة حوالي (4)مليون متر مكعب ويلبه سد الكرك وبنسبة تخزين(26%) من مجموع طاقته التخزينية البالغة حوالي (2)مليون متر مكعب وسد اللجون بنسبة (15%) وسد الوحدة بنسبة (11%)  

وبمقارنة هذه النسب مع العام  الماضي وبتاريخ  (25/7/2022) حيث كانت نسبة تخزين السدود حوالي (21%) وبمجموع تخزين كلي  يقدر ب (59)  مليون متر مكعب 

ويشار هنا الغرض الرئيسي لاستخدام مياه السدود في المملكة هو لغايات الري علما بان هناك بعض السدود تستخدم ايضا للغايات الصناعية والتزويد المائي لاغراض الشرب والشحن الجوفي .

وقد بدأت سلطة وادي الاردن منذ شهر ايار  بتنفيذ خطة الصيف للعام 2023 لتوفير كميات المياه المتاحة للاستخدامات المختلفة . 

 




 

 


 

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