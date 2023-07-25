المياه: 38% نسبة تخزين السدود الرئيسية في الأردن

الوكيل الإخباري-

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بلغت نسبة تخزين السدود الرئيسية في المملكة لهذا اليوم الموافق (25/7/2023) حوالي (38%) وبمجموع تخزين (106) مليون و (275) ألف متر مكعب من المجموع الكلي للطاقة التخزينة للسدود والبالغة (280) مليون متر مكعبوتراوحت نسب التخزين في السدود كما يلي سد الموجب حوالي (95%) من مجموع طاقته التخزينية والبالغة حوالي (25) مليون متر مكعب, ثم يليه سد الكفرين وبنسبة تخزين حوالي (61%) من مجموع طاقته التخزينية والبالغة حوالي ( 8.5) مليون متر مكعب ثم يليه سد التنور وبنسبة تخزين (58% ) من مجموع طاقته التخزينية والبالغة حوالي(14) مليون متر مكعب ثم يليه سد الملك طلال وبنسبة تخزين (57%) من طاقته التخزينية والبالغة حوالي (67) مليون متر مكعب ثم يليه سد وادي العرب وبنسبة تخزين حوالي (41%) من مجموع طاقته التخزينية والبالغة حوالي (16) مليون متر مكعب ثم يليه سد كفرنجة وبنسبة تخزين (30%) من طاقته التخزينية والبالغة حوالي (8)مليون متر مكعب ثم يليه سد شرحبيل بنسبة (29% ) من طاقته التخزينية والبالغة حوالي (4)مليون متر مكعب ويلبه سد الكرك وبنسبة تخزين(26%) من مجموع طاقته التخزينية البالغة حوالي (2)مليون متر مكعب وسد اللجون بنسبة (15%) وسد الوحدة بنسبة (11%)وبمقارنة هذه النسب مع العام الماضي وبتاريخ (25/7/2022) حيث كانت نسبة تخزين السدود حوالي (21%) وبمجموع تخزين كلي يقدر ب (59) مليون متر مكعبويشار هنا الغرض الرئيسي لاستخدام مياه السدود في المملكة هو لغايات الري علما بان هناك بعض السدود تستخدم ايضا للغايات الصناعية والتزويد المائي لاغراض الشرب والشحن الجوفي .وقد بدأت سلطة وادي الاردن منذ شهر ايار بتنفيذ خطة الصيف للعام 2023 لتوفير كميات المياه المتاحة للاستخدامات المختلفة .