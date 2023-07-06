مستشفى الكرك الحكومي يجري عملية نادرة لأكياس كلبية

الوكيل الإخباري - أجرى مستشفى الكرك الحكومي اليوم الخميس، عملية نادرة لأكياس كلبية في الفخذ لمريضة ثلاثينية من لواء الأغوار الجنوبية هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة، تحت إشراف استشاري العظام والمفاصل الدكتور بلال الزعبي، مع فريق من أطباء الاختصاص والمقيمين في المستشفى وجامعة مؤتة.

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وقال الزعبي إن المريضة كانت تشكو من ألم في الفخذ منذ 45 يوما وليس لها سيرة مرضية سابقة، ومنذ أسابيع رافق الألم تضخم كبير في حجم الفخذ، الأمر الذي سبب للمريضة صعوبة في السير أو العمل، وبعدها تم إدخالها للمستشفى وإجراء الفحص السريري لها، حيث تقرر إجراء صورة رنين مغناطيسي للفخذ لمعرفة طبيعة التضخم، وتبين وجود عدد من الأكياس الكلبية بحجم (12*10*9) سم في الجزء الخلفي من الفخذ وبالقرب من العصب الرئيسي والشرايين والأوعية الدموية للطرف السفلي.



وأشار إلى أن من النادر وجود أكياس كلبية في منطقة الفخذ، إذ أن الأكياس الكلبية تتواجد عادة في الدماغ أو الرئة أو الكبد، وتقرر إجراء عملية جراحية لاستئصال هذه الأكياس واستكمال العلاج، مؤكدا أن المريضة بحالة صحية جيدة.



بدوره، قال مدير مستشفى الكرك الحكومي الدكتور معتز القرالة، إن المستشفى حقق العديد من الإنجازات الطبية من خلال إجراء عمليات كبرى، الأمر الذي خفف من الأعباء المادية والمعنوية على المرضى وعدم اللجوء للتحويل إلى المستشفيات في عمان، مؤكدا أن جميع هذه الإنجازات هي ثمار للاتفاقية التي تمت بين المستشفى وجامعة مؤتة ووزارة الصحة.



وأشار إلى أن المستشفى مزود بكافة الأجهزة الطبية المتقدمة، والطواقم الطبية والتمريضية على قدر كبير من الكفاءة، مشيدا بإنجاز هذه العملية التي تجرى لأول مرة في مستشفيات وزارة الصحة.