الخميس 06-07-2023
الوكيل الاخباري

وزير التربية ينعى معلماً

منح دراسية في برامج الدراسات العليا مقدمة من جمهورية سلوفينيا

اعلان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

65 % نسبة إشغال فنادق العقبة في عطلة نهاية الأسبوع الحالي

طالبة توجيهي تأخرت 5 دقائق عن الامتحان .. وهذا مصيرها !

الزراعة تستكمل خدمات الرخص النباتية وأذونات تسليم المبيدات

وزير التربية: 122 مخالفة لتعليمات امتحان التوجيهي في يومين

الحزن يخيم على الرمثا ومواقع التواصل تتشح بالسواد

تعرف على أسعار العمرة للأردنيين براً وجواً

الرئاسة الفلسطينية تدعو الإدارة الأميركية إلى التراجع عن خطوات بناء سفارتها في القدس

الخميس، 06-07-2023 04:20 م

مستشفى الكرك الحكومي يجري عملية نادرة لأكياس كلبية

NH8oG2bivXbV00n4upDoRNMAYeLe5FdORGUG14WK


الوكيل الإخباري - أجرى مستشفى الكرك الحكومي اليوم الخميس، عملية نادرة لأكياس كلبية في الفخذ لمريضة ثلاثينية من لواء الأغوار الجنوبية هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة، تحت إشراف استشاري العظام والمفاصل الدكتور بلال الزعبي، مع فريق من أطباء الاختصاص والمقيمين في المستشفى وجامعة مؤتة.

اضافة اعلان


وقال الزعبي إن المريضة كانت تشكو من ألم في الفخذ منذ 45 يوما وليس لها سيرة مرضية سابقة، ومنذ أسابيع رافق الألم تضخم كبير في حجم الفخذ، الأمر الذي سبب للمريضة صعوبة في السير أو العمل، وبعدها تم إدخالها للمستشفى وإجراء الفحص السريري لها، حيث تقرر إجراء صورة رنين مغناطيسي للفخذ لمعرفة طبيعة التضخم، وتبين وجود عدد من الأكياس الكلبية بحجم (12*10*9) سم في الجزء الخلفي من الفخذ وبالقرب من العصب الرئيسي والشرايين والأوعية الدموية للطرف السفلي.

وأشار إلى أن من النادر وجود أكياس كلبية في منطقة الفخذ، إذ أن الأكياس الكلبية تتواجد عادة في الدماغ أو الرئة أو الكبد، وتقرر إجراء عملية جراحية لاستئصال هذه الأكياس واستكمال العلاج، مؤكدا أن المريضة بحالة صحية جيدة.


بدوره، قال مدير مستشفى الكرك الحكومي الدكتور معتز القرالة، إن المستشفى حقق العديد من الإنجازات الطبية من خلال إجراء عمليات كبرى، الأمر الذي خفف من الأعباء المادية والمعنوية على المرضى وعدم اللجوء للتحويل إلى المستشفيات في عمان، مؤكدا أن جميع هذه الإنجازات هي ثمار للاتفاقية التي تمت بين المستشفى وجامعة مؤتة ووزارة الصحة.


وأشار إلى أن المستشفى مزود بكافة الأجهزة الطبية المتقدمة، والطواقم الطبية والتمريضية على قدر كبير من الكفاءة، مشيدا بإنجاز هذه العملية التي تجرى لأول مرة في مستشفيات وزارة الصحة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5202321224331120014195

وزير التربية ينعى معلماً

kwtPR5fuV0ceAy4jaluWPB3rlnUkZILJULBGDe7o

استحداث بكالوريوس التمريض بالجامعة الألمانية الأردنية

image (51)

الخصاونة يستقبل وزير الخارجية العماني

1520089803095

منح دراسية في برامج الدراسات العليا مقدمة من جمهورية سلوفينيا

cdn4.premiumread.com_

الأوقاف: 35 مركزاً صيفياً لتحفيظ القرآن في الأغوار الشمالية

145318_5_1621774500

العلوم والتكنولوجيا والثقافة العسكرية تبحثان التعاون

أخبار متعلقة
وزارة الخارجية

الخارجية تدين الهجوم المسلح الذي استهدف مدرسة في أوغندا

WhatsApp Image 2023-06-16 at 4.53.08 PM

15 شاحنة أغنام بلدية تغادر للسعودية و15 ألف رأس جاهزة للتحميل

WhatsApp Image 2023-06-11 at 2.57.53 PM

الفراية يبحث أوجه التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

FyF6oPOXwAAgBhX

رئيس الوزراء يستقبل وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي

WhatsApp Image 2023-06-07 at 1.40.21 PM

الفراية يشيد بجهود الكوادر المؤهلة في مواجهة الأمراض على المعابر الحدودية

347551411_646852866885328_3797160685116348073_n

الطاقة تجري زيارة تفقدية لمشروع استبدال وحدات الإنارة الموفرة LED