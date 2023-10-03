الناجحون في الامتحان التنافسي - اسماء

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اعلن ديوان الخدمة المدنية اسماء الناجحين في الامتحان التنافسي الالكتروني المنعقد بتــاريخ 19-9-2023 وفقا للاعلان المنشور سابقا .



مؤسسة التدريب المهني

وظيفة منسق نجارة وديكور

الاسم

معن عصام محمود هيلات



وظيفة مدرب تشكيل معادن

الاسم

بسام يوسف شاكر حمدان



ليث محمد موسى ربابعه



محمد عبدالرحيم محمد الهزايمه



وظيفة مدرب كهرباء عامة/طاقة متجددة

الاسم

احمد مصطفى يوسف الزين



بشار بسام محمد البري



ليث حسين محمد القرارعه



وظيفة مدربة لغة انجليزية

الاسم

ريناد حميد مناور البشتاوي



زين شاهر صالح الجواميس



سحر رزق عبدالمجيد عوض الله



لبنى عاطف حسن حمدوني



مرام عيسى عبد ربه المشايخ



منار صالح عايد الحياري



ياسمين حسن عبدالله مسلوخي



وظيفة مدرب انتاج طعام

الاسم

محمد خالد ابراهيم عثمان



وظيفة مدربة رعاية صحية/كبار السن

الاسم

بنان زهير عبدالجواد البعول



بيان هاني صالح غرايبة



عبير فاروق حسين جبريل



وظيفة مدرب سلامة وصحة مهنية

الاسم

فراس عبدالطيف شاهر الزعيرات



وظيفة منسق تكييف وتبريد

الاسم

بلال عبدالرؤوف حسن عنتير



صدام شاهر حسين الحباشنه



صهيب ايمن نهار طاهات



عبدالرحمن وليد عدنان عبدالنبي



عفيف ابراهيم موسى جروان



محمد رياض محمد القضاه



يوسف محمد يوسف المناصير



وظيفة مدرب طاقةشمسية

الاسم

بهاء فلاح احمد العباس



فارس عزيز ابراهيم الديك



وظيفة مدربة حاسوب

الاسم

الاء ابراهيم خلف علي



الاء نايف سليمان الزبن



اماني ابراهيم خليل شامية



انوار مأمون طلال زعبي



ايناس صدقي محمود الحاج احمد



روان عماد هاشم حساين



عرين فلاح احمد العباس



علياءمالك عطاالله الهباهبة



لنا عبدالغني علي غرايبة



نور بسام عبدالرحمن الشنطي



وظيفة منسق هندسة كهرباء

الاسم

احمد ظاهر محمد يوسف



اشرف اسماعيل محمد الشوابكة



امجد امين احمد مصطفى



انس جمعة محمود الرواشدة



بشار نايف عبدالمنعم الشيش



ثابت عبدالعزيز حسن مقبل



سعيد صبحي عطية طه



عمر عبدالقادر عمر شخاترة



غيث عبدالبارى عبدالنبي بني عبدالرحمن



قاسم محمد عبد الحياري



مازن خالد سليمان البدور



محمد راتب ابراهيم الباش



محمد عبدالوهاب احمد غنام



محمود عيسى محمد القواسمة



محمود كامل احمد شعلان



يحيى محمود يحيى حمدان



يزن محمود فلاح الفساطلة



وظيفة منسق صيانة ميكانيكية

الاسم

احمد وليد محمد جبير



عبدالله مراد محمود عبيد



وظيفة مدرب حدادة

الاسم

بسام يوسف شاكر حمدان



وظيفة مدربصيانة ميكانيكية

الاسم

اسامة رضوان محمد المصري



اسامه يونس حمد يحيى



انس ابراهيم عبدربه المشايخ



ايهم وصفي علي ابوعباس



حسام عمر خلف الحمدان



حمد محمد حمد الطلافيح



خالد نايف عقيل الرماضنه



عبدالله مراد محمود عبيد

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