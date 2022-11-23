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الأربعاء، 23-11-2022 07:25 م

الناطق الرسمي: الحكومة ملتزمة بإطلاع المواطن على سير عمل مسارات التحديث

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، الأربعاء، إن الحكومة مستمرة في وضع البرنامج التنفيذي لتنفيذ خطط التحديث بمساراتها الثلاثة، مشيرا إلى أن هذه الخطط يجب أن تكون قابلة للتنفيذ وضمن برنامج زمني وواضحة أمام الرأي العام، والحكومة ملتزمة بإطلاع المواطن على سير عمل مسارات التحديث وتقدمها.

وأضاف في تصريحات لـ "المملكة"، أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة "تحدث بصراحة أمام جلالة الملك بأن الحكومة تضع برنامجا يمتلك مصداقية وتفحص الأرقام والفرضيات بحيث تكون قابلة للتطبيق ومواءمة بين الطموح والرؤيا والقدرة على التنفيذ".

وأكد أن "لا تراجع أو مراوحة" في خطة التحديث الإداري، مشيرا إلى الحاجة إلى استعادة "الثقافة المؤسسية لمؤسساتنا، علينا أن نعيد ثقة الموظف بنفسه وزملائه وبالخدمة التي يقدمها للمواطن، وعلينا أن نضع الخطط والبرامج بحيث يشعر أي مواطن يراجع أي مؤسسة بأن هناك شيئا يتغير يوما بعد يوم".

الشبول رأى أن "خارطة تحديث القطاع العام التي أعلنت الصيف الماضي ليست نصا مقدسا، لكنها وضعت بعد مداولات عديدة".

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