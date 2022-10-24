العواملة والسفيرة الإيرلندية يبحثان سبل التعاون في مجال حقوق الإنسان

الوكيل الاخباري - التقى المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء نذير العواملة، اليوم الاثنين، سفيرة جمهورية إيرلندا لدى الأردن ماريان بولجر.



وبحث العواملة خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون والتنسيق مع السفيرة الإيرلندية في العديد من البرامج المتعلقة في حقوق الإنسان، ولاسيما الاستعراض الدوري الشامل، وأهداف التنمية المستدامة.



واستعرض العديد من المهام التي يقوم بها مكتب المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان .

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