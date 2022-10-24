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الإثنين، 24-10-2022 08:44 م

العواملة والسفيرة الإيرلندية يبحثان سبل التعاون في مجال حقوق الإنسان

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - التقى المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء نذير العواملة، اليوم الاثنين، سفيرة جمهورية إيرلندا لدى الأردن ماريان بولجر.

وبحث العواملة خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون والتنسيق مع السفيرة الإيرلندية في العديد من البرامج المتعلقة في حقوق الإنسان، ولاسيما الاستعراض الدوري الشامل، وأهداف التنمية المستدامة.

واستعرض العديد من المهام التي يقوم بها مكتب المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان .

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