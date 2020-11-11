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نتائج شبه نهائية للفائزين بمقاعد في النواب (تحديث مستمر)




الأربعاء، 11-11-2020 07:14 ص

عمليات الفرز والجمع مستمرة

النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات

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إحدى لجان الفرز


الوكيل الإخباري - ما زالت النتائج الأولية "غير الرسميّة" للانتخابات النيابية ، تظهر فور الانتهاء من عمليات الفرز والجمع في مختلف محافظات المملكة .

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"الوكيل الإخباري" ، مستمر في رصد النتائـــج ، بحسب ما يتم إعلانه من خلال اللجان المعتمدة ، وفيما يلي النتائج "الأولية غير الرسمية " في عدد من المحافظات - حتى لحظة كتابة الخبر - .

 

محافظة جرش:

زيد العتوم 
عمر العياصرة 
نواش قوقزة 
ماجد الرواشدة
الكوتا: فايزة عضيبات

 

البلقاء:

طلال النسور
عبدالحليم عربيات
نضال الحياري
فادي العدوان
عماد العدوان
احمد السراحنة
عارف السعايدة
محمد العلاقمة
ضرار الداوود
رائد السميرات
دينا العواملة

 

بدو الوسط:
بسام الفايز
محمد عناد الفايز
عبد السلام الخضير

الدائرة الأولى – الزرقاء:
محمد علي ابو صعيليك
محمد الظهراوي
سلامة البلوي
محمد عواد الخلايلة
محمد سلامة الغويري
محمد ناصر الغويري
ميرزا بولاد - شركسي
هايل عياش 

 

دائرة الزرقاء الثانية
- احمد قاسم الخلايلة 3442
- علي سالم الخلايلة 5340
- عمر الزيود 2027
- سليمان القلاب 4004


محافظة العقبة:
حسن الرياطي 3546 صوتا
عبيد ياسين 3240 صوتا
حازم المجالي 2675 صوتا
الكوتا: روعة الغرابلي 2655 صوتا

محافظة عجلون:
فراس القضاة
خلدون شويات
بلال المومني
فريد حداد
الكوتا: صفاء المومني

قصبة المفرق :
نواف خوالده - ١٠٣٤٣
عبدالكريم دغمي-  ٩٠٢٦
اسماعيل جرايده -٧٩٤٢
يزن شديفات-  ٧٧٢٣
ريما العموش (كوتا) - ٥٧٢٩

 

الكرك
حمد القطاونة
غازي الذنيبات
ابراهيم القرالة
ايمن هزاع المجالي
موفق الضمور
عودة النوايشة
سالم الضمور
علي مدالله الطراونة
هيثم زيادين
ايمن المدانات

 

مأدبا 
نصار الحيصة
عبد الرحيم المعايعة
صالح الوخيان
مجدي اليعقوب

 

إربد الرابعة
مجحم الصقور
علي الغزاوي
جعفر ربابعة
محمد بني ياسين
عطا حسين ابداح

 

معان

- محمود الفراجات حصل على 4873 صوتا
- تيسير كريشان حصل على 4505 صوتا
- محمد الهلالات حصل على 4004 صوتا
- شادي فريج حصل على 3357 صوتا
- عائشة الحسنات حصلت على 3366 صوتا

 

دائرة اربد / الثالثة

سالم العمري حصل على 5655
- يسار خصاونة حصل على 4168
- محمد الشنطاوي حصل على 4158
- وائل رزوق حصل على 4473

 

بدو الشمال 
- حابس شبيب حصل على 7529 صوتا
- غازي المقيبل حصل على 6415 صوتا
- ذياب المساعيد حصل على 5566 صوتا
- هادية السرحان حصلت على 4708 صوتا

 

عجلون

بلال المومني

فراس القضاة

خلدون الشويات

فريد حداد

صفاء المومني عن مقعد الكوتا

 

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