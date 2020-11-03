الثلاثاء 03-11-2020
الوكيل الاخباري

المستقلة للانتخاب تنشر مراكز الاقتراع على موقعها

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الثلاثاء، 03-11-2020 09:32 م

المستقلة للانتخاب تنشر مراكز الاقتراع على موقعها

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الوكيل الاخباري - نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الالكتروني اليوم الثلاثاء، مراكز الاقتراع والفرز في 23 دائرة انتخابية، اضافة الى بيان عدد صناديق الاقتراع والفرز في كل مركز.
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وتنص الفقرة (أ) من المادة 26 من قانون الانتخاب لسنة 2016 على وجوب اصدار الهيئة قبل موعد الاقتراع بسبعة أيام على الأقل قرارا تحدد فيه مراكز الاقتراع والفرز في كل دائرة انتخابية مع بيان عدد صناديق الاقتراع والفرز في كل مركز، وأن ينشر القرار على الموقع الالكتروني للهيئة، وفي صحيفتين محليتين يوميتين، وفي أي مكان تراه الهيئة مناسباً.

 




 

 


 

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