النتشة: الوصاية الهاشمية الدرع الواقي للمقدسات في القدس

الوكيل الإخباري - أكد الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة، أن الوصاية الهاشمية على المقدسات في مدينة القدس المحتلة هي الدرع الواقي لحماية هذه المقدسات، سيما المسجد الأقصى المبارك من أطماع الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه المتطرفين.

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وقال النتشة إن دائرة الأوقاف الإسلامية العامة في القدس باتت مستهدفة أكثر من أي وقت مضى من قبل سلطات الاحتلال التي تعمل على محاصرتها والتضييق عليها وعلى عملها في رعاية وسدانة الحرم القدسي الشريف وذلك من خلال اعتقال موظفيها وإبعادهم عن الأقصى وعدم السماح بترميم وصيانة مرافقه المقدسة كافة.



وشدد على أن الجميع يجب عليه أن يساهم في دعم ومساندة والوقوف إلى جانب دائرة الأوقاف الإسلامية العامة وشؤون المسجد الأقصى بالقدس لما تقوم به من دور كبير في رعاية وخدمة وحماية المسجد الأقصى المبارك.



وأضاف أن الوصاية الهاشمية على الأقصى حفظته طيلة السنوات الماضية من التقسيم الزماني والمكاني ومن كل المخططات العنصرية الإسرائيلية الخبيثة ومن ما يحاك ضده ليلا ونهارا من قبل جماعات الهيكل المزعوم اليمينية المتطرفة.



وأشار النتشة إلى أن الاهتمام المباشر من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني بما يدور في الأقصى من انتهاكات واعتداءات واقتحامات يومية وتحركه مع الأطراف العربية والإقليمية والدولية كافة كان له الأثر الكبير في لجم الاحتلال عن مواصلة هذه الاعتداءات ووضع حد لها.



