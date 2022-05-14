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السبت، 14-05-2022 10:53 ص

واشنطن بوست: بايدن أكد على دور الأردن في الوصاية على المقدسات بالقدس

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الوكيل الإخباري - ترجمة - قالت صحيفة "واشنطن بوست الأمريكية" إن الرئيس جو بايدن أكد على دعم إدارته لدور الأردن المستمر منذ فترة طويلة بصفته الوصي على الأماكن الإسلامية المقدسة في الحرم القدسي في القدس.
 
وقالت الصحيفة، وفقا لترجمة " الوكيل الإخباري" إن بايدن أكد على هذا الدعم، بعد اجتماع مع الملك عبد الله الثاني في البيت الأبيض أمس الجمعة. 
 
وبينت، أن هذا اللقاء جاء بعد عدة جولات من الاشتباكات في الأسابيع الأخيرة في المسجد الأقصى. 
 
وقال البيت الأبيض في بيان عقب الاجتماع إن بايدن كرر دعمه القوي لحل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على الوضع الراهن التاريخي في الحرم الشريف باستخدام أسماء الأماكن المقدسة التي يستخدمها المسلمون واليهود.

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وأضاف البيت الأبيض في البيان، أن الرئيس أقر كذلك بالدور الحاسم للمملكة الأردنية الهاشمية بصفتها الوصي على الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس.

 

ووصفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي صور شرطة مكافحة الشغب الإسرائيلية وهي تدفع وتضرب حاملي نعش الصحفية شيرين ابو عاقلة بأنها "مزعجة للغاية".

 

وسبقت القمة لقاءات لجلالته مع أركان الإدارة الأمريكية وقيادات الكونغرس وأعضاء لجان العلاقات الخارجية، والمخصصات، والخدمات العسكرية، في مجلس الشيوخ، إضافة إلى لجنتي الخدمات العسكرية، والشؤون الخارجية، واللجنة الفرعية لمخصصات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة في مجلس النواب.

 




 

 


 

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