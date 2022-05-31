الأردن وفلسطين يدرسان أفضل السبل للرد على التصعيد الإسرائيلي

الوكيل الإخباري - قال المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني أحمد الديك، الثلاثاء، إن زيارة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، لمدينة رام الله ولقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس تندرج في إطار التشاور المستمر بين قيادتي البلدين والتنسيق الدائم.

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ولفت الديك إلى أن الزيارة تكتسب أهمية كبيرة بظل ما تعرضت له القدس ومقدساتها ومواطنوها خلال ما سميت بـ"مسيرة الاعلام" وما رافقها من اقتحامات غير مسبوقة للمسجد الأقصى وفي ظل التصعيد الإسرائيلي المحموم.



وبين أن الجانبان الأردني والفلسطيني يدرسان أفضل السبل للرد على التصعيد الإسرائيلي المتواصل وبشكل مشترك وتحديد الخطوات واجبة الاتباع على المستوى الدولي سواء فيما يحقق الحفاظ على الوضع القائم في المسجد الأقصى أو فيما يتعلق بتوفير الحماية للقدس ومقدساتها وأيضا أفضل السبل لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع . المملكة



