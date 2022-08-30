النجار تكرم الفنان صخر حتر والفنانة زين عوض وفرقة قلعة عمّان

الوكيل الاخباري - كرمت وزيرة الثقافة هيفاء النجار اليوم الثلاثاء، الفنان صخر حتر والفنانة زين عوض وأعضاء فرقة قلعة عمّان، بعد النجاح الذي لاقته مشاركتهم في الدورة 30 لمهرجان محكى القلعة الدولي للموسيقى والغناء.



ووفقا لبيان صحفي أصدرته الوزارة اليوم، عبرت النجار عن اعتزاز الوزارة بتمثيلهم لبلدهم الأردن بصورة مشرفة في الشقيقة مصر، وبالاهتمام الذي حازته الأمسية التي قدموها، وخصوصا تقديم التراث الأردني في الموسيقى والغناء بشكل متجدد ومتفرد، نال الإشادة والإعجاب من الجمهور.

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