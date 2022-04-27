النجار تلتقي السفير الباكستاني

الوكيل الإخباري - بحثت وزيرة الثقافة هيفاء النجار في مكتبها يوم أمس الثلاثاء، مع السفير الباكستاني في عمان سجاد علي خان، سبل تفعيل وتطوير مجالات التبادل الثقافي بين البلدين الصديقين، لتعظيم القواسم المشتركة التي تربطهما وترعاها القيادة الحكيمة لكليهما.

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وقالت النجار في بيان صحفي صادر عن الوزارة، اليوم الأربعاء، إن الأردن وهو في قلب العالم، صامد في منطقة صراع بفضل قيادته الهاشمية الحكيمة، واعتزازه بتاريخه وإرثه العربي الإسلامي، وحفاظه على هويته وقيمه وثقافته، وإيمانه بضرورة الانفتاح على كل ثقافات العالم ضمن مبدأ التعددية والتشاركية مع الجميع. وأضافت أن الأردن يشكل الملاذ الآمن للاجئين من دول الجوار، ويعتز بوجودهم ضمن نسيجه الوطني ويقاسمهم موارده من تعليم وصحة وثقافة لضمان حياة كريمة، كما يحفظ لشعبه هذه الحقوق التي كفلها له الدستور.

ودعت النجار السفير الباكستاني إلى المشاركة في احتفالية إربد العاصمة العربية للثقافة، ومهرجان جرش، لما يحمله الفن والموسيقى والتراث الفلكلوري الباكستاني من عراقة وإبداع وقبول لدى الجمهور الأردني.



من جهته، أشاد السفير الباكستاني، بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وسعي بلاده لتطويرها خاصة في المجالات الثقافية من خلال توقيع اتفاقية تعاون ثقافي. يذكر أن أول اتفاقية تعاون ثقافي بين الأردن وباكستان تعود للعام 1962، تلاها توقيع مذكرة تفاهم في العام 1975، وعدة برامج تنفيذية كان آخرها برنامج تنفيذي للتعاون الثقافي بين الأردن والباكستان للسنوات 2005 -2007 تم التوقيع عليه في عمان عام 2005.

