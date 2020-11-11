النسب النهائية للاقتراع في الدوائر الانتخابية في المملكة

الوكيل الاخباري - اعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب، نسب الاقتراع النهائية في الدوائر الانتخابية في المملكة حتى اغلاق الصناديق عند الساعة التاسعة مساء.

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وجاءت النسب على النحو التالي:عمان الاولى 83 .14 بالمئة، عمان الثانية 87. 13 بالمئة، عمان الثالثة 66. 11 بالمئة، عمان الرابعة 25.59 بالمئة، عمان الخامسة 05. 17 بالمئة.

إربد الاولى 28.48 بالمئة، إربد الثانية 45.37 بالمئة، إربد الثالثة 09. 39 بالمئة، إربد الرابعة 77. 43 بالمئة .



البلقاء 27. 36 بالمئة، الكرك 54.58 بالمئة، معان 50.2 بالمئة، الزرقاء الاولى 72. 15 بالمئة، الزرقاء الثانية 27.99 بالمئة، المفرق 45.36 بالمئة، الطفيلة 26. 49 بالمئة، مادبا 08. 45 بالمئة، جرش 86. 50 بالمئة، عجلون 41. 49 بالمئة، العقبة 76. 37 بالمئة، دائرة بدو الشمال 56.69 بالمئة، دائرة بدو الوسط 56.69 بالمئة، دائرة بدو الجنوب 74. 65 بالمئة.

المصدر - بترا



