السبت 02-01-2021
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السبت، 02-01-2021 01:51 م

النعيمي يتفقد عددا من قاعات امتحان الثانوية العامة

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الوكيل الاخباري- اطمأن وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، على سير امتحان الثانوية العامة لعام 2020 / الامتحان التكميلي، خلال جولة تفقدية قام بها اليوم السبت لعدد من قاعات الامتحان في مديريتي التربية والتعليم لقصبة الكرك والمزار الجنوبي، حيث تقدم الطلبة لأداء الامتحان في مبحث اللغة الإنجليزية في جلسته الأولى ولكافة الفروع التعليمية.

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وشملت الجولة، قاعات مدارس الأمير حسن الثانوية للبنين التابعة لمديرية التربية والتعليم لقصبة الكرك، وجعفر بن أبي طالب الثانوية للبنين وجعفر بن أبي طالب الأساسية للبنين، ومؤتة الثانوية للبنات التابعتين لمديرية التربية والتعليم للواء المزار الجنوبي. 


ودعا الدكتور النعيمي جميع الكوادر القائمة على الامتحان إلى العمل بروح الفريق وتكامل الأدوار لتهيئة البيئة الامتحانية الملائمة للطلبة، وتطبيق إجراءات البروتوكول الصحي بما يضمن سلامة الطلبة، وجميع الكوادر القائمة على الامتحان.


وأعرب عن ارتياحه لما أبداه الطلبة من مستوى عالٍ من الثقة بالنفس واستعداد جيد للامتحان ووعي بتعليماته واستجابتهم للرسائل الإرشادية التي كانت الوزارة قد وجهتها لهم .


وثمن جهود كوادر الوزارة والميدان التربوي ورؤساء القاعات والمراقبين واللجان المشرفة لإدارتهم الامتحان بكل كفاءة واقتدار، معرباً عن شكره للأجهزة الوطنية المساندة ووسائل الإعلام؛ لدعم جهود الوزارة في إنجاح إجراءات عقده.


وأبدى الطلبة ارتياحهم للإجراءات الإدارية والفنية التي قامت بها الوزارة لضمان تقدمهم للامتحان في بيئة مناسبة ، مؤكدين أن الأسئلة راعت الفروق الفردية فيما بينهم، وأن الوقت كان كافٍ للإجابة عليها.


من جانبه تفقد أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة عدداً من قاعات الامتحان التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء وادي السير.
بدورها تفقدت أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات، اليوم عدداً من قاعات الامتحان التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء القويسمة.


واطلع الأمينان العامان، على سير الامتحان في تلك القاعات، مبدين ارتياحهما لمجرياته، فيما جالت فرق ولجان إشرافية من الوزارة على مختلف المدارس التي يعقد فيها الامتحان .


وتقدم للامتحان في مبحث اللغة الإنجليزية، في جلسته الأولى 58653 مشتركاً ومشتركة من كافة الفروع الأكاديمية والمهنية .


فيما تقدم للجلسة الثانية في مبحث اللغة الفرنسية، 874 مشتركاً ومشتركة من الفروع الأكاديمية والمهنية.


 




 

 


 

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