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السبت، 12-08-2023 11:31 ص

النقل البري توعز بتسريع العمل وتجنيب الركاب الانتظار تحت الشمس

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الوكيل الإخباري - قال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، عبد الرحيم الوريكات، إن الهيئة أوعزت لجميع المراقبين في المجمعات الرئيسية ومراكز الانطلاق والوصول، بالإسراع بإعطاء التصاريح اليومية، وعدم ترك الركاب ينتظرون طويلاً تحت أشعة الشمس.

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وأكد الوريكات اليوم السبت، ان الهيئة ملتزمة بجميع القرارات الصادرة عن الحكومة فيما يتعلق بالأحوال الجوية السائدة وارتفاع درجات الحرارة بنحو غير مسبوق.


وأضاف، ان الهيئة حريصة على عدم وجود اكتظاظ في مراكز الانطلاق والوصول، مشيراً إلى التعاون مع إدارة السير لتفادي وجود أزمات مرورية وتسهيل حركة المرور، لتصل الحافلات لمواقف التحميل بأسرع وقت ممكن.

 




 

 


 

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