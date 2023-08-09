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الأربعاء، 09-08-2023 09:10 ص

إصابتان بحادثي تدهور في عمّان

ازمة سير (15)


الوكيل الإخباري - أصيب شخصان إثر تعرضهما لحادثي سير في العاصمة عمّان صباح اليوم الأربعاء.اضافة اعلان


وفي التفاصيل قال ضابط غرفة عمليات إدارة السير المركزية لإذاعة الأمن العام اليوم الأربعاء، إن شخص أصيب إثر تعرضه لحادث تدهور بمركبته أعلى جسر المحطة للاتجاه القادم من شارع الجيش باتجاه مسلخ عمّان، مما تسبب بأثر مروري وازدحام في الموقع.

وأضاف أن حادث تدهور آخر وقع على طريق الاستقلال نتج عنه إصابة متوسطة، حيث تم اسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تواجدت الفرق الميدانية المختصة لإزالة الأثر المروري وفتح الطريق أمام حركة المركبات.

 




 

 


 

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