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الخميس، 23-02-2023 12:41 م

النقل البري : دراسة لتعديل قرار سنة تصنيع الشاحنات لتكون أكثر من 5 سنوات و أقل من 10

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الوكيل الإخباري - قالت هيئة تنظيم النقل البري إن مباحثات مع رئاسة الوزراء تجري حول تعديل قرار المدة الزمنية المتعلقة بسنة تصنيع سيارات الشحن (الشاحنات) المعدة لنقل البضائع المستوردة وتمديدها لتكون أكثر من 5 سنوات و أقل من 10 سنوات.

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وبينت الهيئة،  في بيان لها، أن دراسة هذا القرار تأتي مراعاة للظروف الصعبة للسائقين وارتفاع تكاليف سيارات الشحن.


وأشار البيان إلى أن الموافقة على القرار قد يصدر خلال فترة بسيطة، موضحة أن 40% من أسطول الشاحنات في الأردن يزيد عمرها عن 20 عاما و70% منها يتجاوز عمرها 10 سنوات.


 




 

 


 

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