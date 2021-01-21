النقل: السكك الحديدية ستربط مراكز الإنتاج المحلية مع منافذ التصدير

الوكيل الإخباري - حدثت وزارة النقل دراسات الجدوى المالية والاقتصادية للمرحلة الأولى من مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية المتمثلة بالخط الواصل ما بين الموانئ البحرية في العقبة، مرورا بمعان، ووصولا إلى الميناء البري المزمع تدشينه في الماضونة جنوب العاصمة عمان.



وقالت أمين عام وزارة النقل وسام التهتموني في بيان اليوم الخميس، إن النتائج الأخيرة أظهرت جدوى المشروع من الناحية الاقتصادية والمالية.



وأضافت أن النقل بالسكك الحديدية سيرفع من قدرات الأردن التنافسية في التصدير وتجارة الترانزيت وغيرها من الأنشطة الاقتصادية بما يمكن من ربط مراكز الإنتاج الرئيسية المحلية مع شتى منافذ التصدير والبيع، كما سيرفع من فاعلية الاقتصاد ومرونته من خلال خلق التكامل بين أنماط النقل المتعددة.



ولفتت التهتموني إلى الآثار التنموية والبيئية للمشروع، مثل التقليل من الحوادث المرورية ورفع فعالية وكفاءة قطاع النقل، وخلق قطاعات لوجستية مهمة، تربط النقل البحري مع البري من خلال منظومة قادرة على التطور بشكل سريع.

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المصدر - بترا



