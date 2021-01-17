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الأحد، 17-01-2021 11:10 ص

وزير المالية : البطالة وصلت الى مستويات غير مسبوقة

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الوكيل الاخباري - قال وزير المالية محمد العسعس ان تزامن جائحة كورونا مع تحديات اقتصادية يعانيها الأردن وظروف إقليمية قزمت النمو .

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واضاف ان موازنة هذا العام هي الاصعب في تاريخ الاردن مشيرا الى ان اتساع حجم الدين العام والاعفاءات الضريبية والجمركية دون مراجعة لفائدتها يساوي حجم العجز الاولي الذي يفوق المليار دينار .

 

واكد العسعس ان تعدد النظم الضريبية والجمركية أدى الى تشوه منظومة الإيرادات العامة وان الضرائب غير المباشرة كضريبة المبيعات شكلت غالبية الإيرادات .

 

وقال العسعس انه من المستحيل معادلة خفض الضرائب غير المباشرة والعجز والدين ورفع الانفاق وتحسين الرواتب الا باستعادة زخم النمو بمعدلات مرتفعة .

 

واضاف العسعس ان الجائحة ليست ازمة صحية فحسب وانما اقتصادية ومالية واجتماعية عالمية كبرى قائلا ان مواجهة تداعيات كورونا فرضت اعادة ترتيب الاولويات وتعديل السياسات والبرامج الحالية مؤكدا ان الموجة الثانية من كورونا هددت الأمن الصحي والاقتصادي . 

 

واشار العسعس ان حجم التجارة الخارجية الاردنية وحوالات الاردنيين في الخارج تراجع وان نسبة البطالة خلال التسعة أشهر الاولى من العام الماضي وصلت الى 22% وهي مستويات مقلقة وغير مسبوقة . 

 

واوضح ان 873 مليون دينار هو حجم تراجع الإيرادات غير الضريبية العام الماضي مقارنة بعام 2019 مشيرا الى ارتفاع الإيرادات الضريبية الى 257 مليون دينار والمنح الخارجية 63 مليون دينار وتراجع الإيرادات العامة الى 553 مليون دينار . 

 

وقال العسعس ان هناك توقعات بارتفاع اجمالي الدين العام الى 27 مليون دينار بنسبة 88.3 % من الناتج المحلي الإجمالي مشيرا الى ان البرنامج الجديد للإصلاح الاقتصادي والمالي لا يتضمن فرض ضرائب ورسوم جديدة أو زيادة على نسب الضرائب والرسوم الموجودة قائلا انه من المتوقع ان تصل نسبة النمو مع نهاية عام 2021 الى 2.5 بالمائة . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 




 

 


 

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