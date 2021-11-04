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الخميس، 04-11-2021 03:54 م

النوافلة:الممرضين والممرضات أثبتوا أنهم أبطال المرحلة في محاربة كورونا

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الوكيل الإخباري- شارك المجلس التمريضي الأردني في المؤتمر العالمي للتمريض الذي نظم من قبل المجلس الدولي للتمريض، بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك في الفترة من 2 - 4 تشرين الثاني، عبر الاتصال المرئي.

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وقال أمين عام المجلس التمريضي الأردني الدكتور هاني النوافلة في كلمة له، إن الممرضين والممرضات أثبتوا أنهم أبطال المرحلة في محاربة جائحة كورونا، مؤكداً أن المجلس سيبقى داعماً لمهنة التمريض ومنتسبيها، من خلال تعزيز المهنية والمساءلة لدى الممرضين والممرضات والقابلات ضمن إطار علمي وعملي بكفاءة عالية والتزام بالأخلاقيات، كما يسعى إلى تطوير المعرفة التمريضية لديهم ورسم وتطبيق السياسات التمريضية والقيادة التشاركية.


وأكدت سمو الأميرة منى الحسين، رئيس المجلس التمريضي الأردني، وراعية التمريض والقبالة في منظمة الصحة العالمية في شرق المتوسط، في الجلسة الافتتاحية، أن دور التمريض أساسي في مكافحة جائحة كورونا، مشددة على ضرورة دعم التمريض وتعزيز مكانته على المستوى المحلي والاقليمي والدولي. وكان للمجلس التمريضي الأردني دور بارز في فعاليات المؤتمر المختلفة، وخاصة في الجزء الخاص بإقليم شرق المتوسط.


وشاركت نقابة الممرضين والممرضات بعرض قصة معاناة ممرضة أصيبت بكورونا وبينت التحديات التي تواجه التمريض في مكافحة والتصدي لوباء كورونا.

 

 

 


 




 

 


 

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