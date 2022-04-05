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الثلاثاء، 05-04-2022 03:26 م

الهاشمية للمصابين العسكريين والهلال الأحمر يبحثان أوجه التعاون المشترك

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الوكيل الإخباري - بحث مدير عام الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين، العميد الركن الطيار المتقاعد موران ترك، ورئيس الهلال الأحمر الأردني، الدكتور محمد مطلق الحديد، صباح اليوم الثلاثاء، أوجه التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجال تأهيل وإعادة تأهيل المصابين العسكريين وذويهم من خلال برامج متخصصة ونوعية يقدمها الهلال الأحمر الأردني، بالتعاون مع منظمات دولية متخصصة.

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وبحث الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد بمقر الهيئة وحضره مستشار سمو رئيس الهيئة لشؤون التشغيل وتعزيز الإنتاجية خالد الخرابشة، سبل الدعم العيني للمصابين العسكريين وذويهم. 


وأكد الترك، خلال اللقاء، أهمية العلاقة التشاركية والتكاملية التي تربط الهيئة بمختلف المؤسسات الوطنية لخدمة هذه النخبة المميزة من أبناء الوطن الذين أصيبوا بأوسمة في أجسادهم خدمةً للوطن والذود عن حماه وضربوا أروع الأمثلة في التضحية ونكران الذات. 


من جانبه، عبّر الحديد عن فخره واعتزازه بدور الهيئة الكبير تجاه شريحة المصابين العسكريين الذين قدموا الجهود والتضحيات في خدمة الوطن وحفظ أمنه واستقراره، معرباً عن استعداد الهلال الأحمر الأردني في تسخير كافة إمكانياته لخدمة هؤلاء البواسل.


وفي نهاية اللقاء، جال الحديد على مرافق وأقسام الهيئة المختلفة، مبدياً إعجابه بمستوى الخدمات التي تقدمها الهيئة للمصابين العسكريين وذويهم.


 




 

 


 

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