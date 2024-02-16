الهطولات المطرية ترفع الموسم المطري إلى 63.6%

‎الوكيل الإخباري- قالت وزارة المياه والري -سلطة وادي الأردن ان المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية ارتفع حتى صباح اليوم الجمعة 16/2/2024 الى ما نسبته 63,6% من المعدل السنوي طويل الأمد والبالغ نحو 8,1 مليار متر مكعب سنويا .

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وبينت الوزارة في بيان أن نسبة الهطول المطري من المعدل السنوي طويل الأمد في نفس التاريخ من العام الماضي كانت 71,8% وان كميات وارتفع التخزين الكلي في السدود الرئيسية الى 128 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 44,4% من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون م3 ،

واضافت ان اعلى كمية هطول سجلت في المفرق خلال 24 ساعة بلغت 12,8 ملم ، وشملت الهطولات المطرية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية معظم مناطق المملكة.





