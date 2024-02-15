فيديو - تساقط برد غزير في معان

الوكيل الإخباري - تساقطت حبات البرد مصاحبة لامطار غزيرة على محافظة معان اليوم الخميس، ونشرت دائرة الارصاد الجوية، مقطع مصور لتساقط غزير لحبات البرد.

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ومن المتوقع أن تكون الهطولات المطرية اليوم غزيرة أحياناً في أجزاء متفرقة من المملكة خاصة المناطق الجنوبية بما فيها مدينة العقبة ويصحبها الرعد وهطول زخات من البرد مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة.



وحذرت الأرصاد من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه وجريانها في الاودية والمناطق المنخفضة خاصة في جنوب المملكة بما فيها منطقة البحر الميت والعقبة ومن خطر العواصف الرعدية وهطول البرد المرافق لها.