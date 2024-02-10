السبت 10-02-2024
الوكيل الاخباري
 

الجامعة والبرلمان العربيان يحذران من مخاطر استهداف رفح

الإفتاء الاردنية تعلن الأحد غرة شهر شعبان

إندبندنت: أولمرت يتهم نتنياهو بإطالة حرب غزة بدون داع

الملكة خلال لقائها وائل الدحدوح: البعض يضحون بالكثير من أجل الحقيقة

اعلان صادر عن الجامعة الأردنية

ولي العهد والملكة في استاد لوسيل

"إنتاج": 63 %من شركات تكنولوجيا المعلومات الأردنية بدأت بإدخال الذكاء الاصطناعي

افتتاح حديقة السلام في أم الجمال

جامعة الأميرة سمية تستضيف وفدا من جامعة جورجتاون الأميركية

أطباء بلا حدود: استشهاد فلسطينيين اثنين داخل مستشفى ناصر

السبت، 10-02-2024 05:40 م

شيوخ ووجهاء وشباب عشائر أهل الجبل والرجوب: ثقتنا بمواقف وجهود الملك تعانق السماء

1


الوكيل الاخباري - أكد شيوخ ووجهاء وشباب من عشائر أهل الجبل بمحافظة المفرق، ومن عشيرة الرجوب بمحافظة إربد، وقوفهم خلف جلالة الملك عبدالله الثاني، داعمين لجميع جهوده ومواقفه المستهدفة وقف العدوان الإسرائيلي  الغاشم على قطاع غزة.

وعبروا عن فخرهم بمواقف جلالة الملك وجهوده الوطنية والقومية والعروبية، وأن ثقتهم بقيادتهم الهاشمية الحكيمة تعانق السماء.

اضافة اعلان

 

وثمنوا، خلال لقائهم اليوم السبت، رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، الجهود التي يبذلها جلالة الملك، إقليميا ودوليا، من أجل نصرة الأشقاء الفلسطينيين، ووقف العدوان الغاشم على غزة، وضمان استمرارية تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
220232262656887626340

الإفتاء الاردنية تعلن الأحد غرة شهر شعبان

888

الملكة خلال لقائها وائل الدحدوح: البعض يضحون بالكثير من أجل الحقيقة

3

اعلان صادر عن الجامعة الأردنية

11

ولي العهد والملكة في استاد لوسيل

11

"إنتاج": 63 %من شركات تكنولوجيا المعلومات الأردنية بدأت بإدخال الذكاء الاصطناعي

22

افتتاح حديقة السلام في أم الجمال

أخبار متعلقة
FWz6lwjXoAIbHAV

5 إصابات بحادثين منفصلين فجر اليوم على طرق خارجية

920231619613425295400

إطلاق مبادرة بصمة دفء بالزعتري

20012024_025554

أيام طبية مجانية في إربد

كيف_احفر_بئر

حفر بئرين لتحسين الوضع المائي بالبادية الشمالية الغربية

1705682585649

إربد: ارتفاع ملحوظ بأعداد السياح مع تحسن الطقس

thumbs_b_c_92311976fe20eb7377e3b783202ee478

تعرف على المحافظة التي تسجل أدنى درجة حرارة متوقعة اليوم الجمعة