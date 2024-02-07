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الأربعاء، 07-02-2024 04:57 م

ولي العهد يلتقي مجموعة من وجهاء قصبة المفرق

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الوكيل الاخباري - التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الأربعاء، مجموعة من وجهاء قصبة المفرق بمنزل الشيخ خالد نواف العيطان، في منطقة رحاب بمحافظة المفرق.

وأعرب سموه عن سعادته بالإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني لكرة القدم، بعد تأهله إلى نهائي بطولة كأس آسيا 2023.

ودار حوار بين ولي العهد والحضور، أشادوا خلاله بتزامن زيارة سموّه للمفرق مع الذكرى الخامسة والعشرين ليوم الوفاء والبيعة، وتسلم جلالته سلطاته الدستورية.

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