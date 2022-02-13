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الأحد، 13-02-2022 10:35 م

الهناندة: "سند" سيُتيح التوقيع على وثائق رقمية وسيشمل خدمات جديدة كالأراضي والترخيص

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الوكيل الاخباري - أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، الأحد، تفعيل التوقيع الإلكتروني عبر تطبيق سند المُحدث قبل نهاية الشهر الحالي، مشيرا إلى "أولوية معطاة" لتفعيل الهوية الرقمية للاستفادة من كافة الخدمات التي يقدمها التطبيق الحكومي.اضافة اعلان


وأصدرت نسخة معدلة من تطبيق سند "تتضمن خدمات شخصية جديدة وليس خدمات حكومية" وفق ما ذكر الهناندة لـ "المملكة" الذي قال إن "الخدمات التي ستتوفر على تطبيق الجديد العام الحالي رقمية متكاملة تقدم من خلال التطبيق نفسه".


وخلال العام الحالي "سيُضاف تدريجيا ما لا يقل عن 400 خدمة تمثل أهم الخدمات الحكومية التي يحتاجها المواطن من خلال خطة داخل الوزارة" وفق الهناندة.


وقال إن "العمل جار على خدمات تخص دائرة الأراضي والمساحة وترخيص المركبات والسائقين ودائرة الأحوال المدنية ومؤسسة الضمان الاجتماعي بحيث تتوفر هذه الخدمات على تطبيق سند خلال الربع الأول من هذا العام كخدمات إلكترونية متكاملة تقدم من خلال التطبيق نفسه وليس من خلال إعادة التوزيع لهذه المؤسسات".


وتتضمن الخدمات "تفعيل التوقيع الإلكتروني" بحسب الهناندة الذي شرح: "هناك خيار داخل التطبيق للتوقيع وسيتم تفعيله قريبا قبل نهاية الشهر الحالي بحيث يستطيع المواطن توقيع وثائق رقمية من خلال التطبيق وبعدها يستطيع المواطن إرسال وثيقة ليتمكن مواطن آخر من توقيعها عبر التطبيق".

 

وتابع: "ثم من الحكومة إلى المواطن وسترسل الحكومة وثائق وستعتمد التوقيع الإلكتروني من خلال التطبيق".


لكنه قال إن "الأولوية الآن معطاة لتفعيل الهوية الرقمية للحصول على كافة الخدمات والاستفادة منها داخل التطبيق".


ويتبع الأردن "أفضل المعايير الدولية في مجال حماية المعلومات الشخصية والبيانات" وفق الهناندة.

 




 

 


 

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