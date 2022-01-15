رسم التلفزيون باقٍ في التعرفة الكهربائية الجديدة وهذا ما تجنيه الحكومة منه

الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2022، أن الإيرادات المتوقع أن تجنيها الحكومة العام الحالي من رسم التلفزيون الذي يندرج على فاتورة الكهرباء تقدر بـ 26 مليون دينار.

اضافة اعلان



وأوضحت الارقام، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أن توقعات الحكومة ارتفعت عن العام الماضي 2021 بمقدار مليون دينار بعد أن جنت نحو 25 مليون دينار.



مصدر رسمي أكد لـ " الوكيل الاخباري" أن بند رسم التلفزيون على فاتورة الكهرباء باقٍ مع التعرفة الكهربائية الجديدة، التي سوف تطبق في نيسان المقبل.



وقال المصدر، إن هذا الرسم خاضع لنظام رسوم التلفزيون لسنة 1979، والذي بموجبه يفرض رسم تلفزيون مقداره (دينار واحد) شهريا يحصل بواسطة الشركة من كل مشترك بالتيار الكهربائي، مقابل الخدمات التي تقدمها مؤسسة الاذاعة والتلفزيون او من يقوم مقامها.