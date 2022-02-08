توجه لإصدار موقع إلكتروني يقدم خدمات تطبيق سند

الوكيل الاخباري - قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، الثلاثاء، إن موقعا إلكترونيا للحكومة الرقمية سيُطلق لتقديم الخدمات المتوافرة في تطبيق سند. اضافة اعلان





وأشار عبر برنامج "صوت المملكة"، إلى "إقبال كبير" على تثبيت تطبيق سند على الهواتف المتنقلة بعد اعتماد التطبيق لعمليات التفتيش الخاصة بكورونا، وتجاوز عدد عمليات التحميل أكثر من 2.5 مليون عملية.



وأوضح أن مفهوم الأتمتة هو تحويل المعاملات التقليدية إلى إلكترونية وتختلف بدرجاتها وقد تكون نموذجا إلكترونيا مع بقاء الإجراءات خلف النموذج الإلكتروني كما هي، وهي أضعف أنواع الأتمتة.



"الفرق بين الأتمتة والرقمنة هو عملية ترابط الخدمات جميعها وترابط البيانات لتسهل وتبسيط الإجراءات وإزالة التعقيدات الموجودة في الخدمات".



وتحدث عن هدف رئيسي في تحويل الخدمات إلى منصة خدمات واحدة بنظام دخول موحد للمواطن، للحصول على الخدمات من منصة موحدة وهي تطبيق سند.