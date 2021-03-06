الهواري : الاسبوع القادم مهم ونراقب المنحنى الوبائي

الوكيل الاخباري - قال الدكتور فراس الهواري رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية انه بعد الزيادة في الحالات المصابة بكورونا خلال الاسبوعين الماضيين هناك مؤشرات جيدة على استقرار نسبة الفحوصات الايجابية وهذا المؤشر سببه تطبيق مجموعة من الاجراءات .

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واضاف الهواري ان استمرار استقرار الفحوصات الايجابية حتى نهاية الاسبوع الحالي سيؤدي ذلك الى تحسن المنحنى الوبائي .

واكد الهواري ان نسبة اصابات كورونا في العاصمة عمان يبدو انها قد بدأت بالاستقرار ويجب المحافظة على الوضع الوبائي في المحافظات .

واشار الهواري الى ان وعي المواطن هو الوحيد الان الذي بسببه ستنتهي موجة كورونا الجديدة في الاردن .



