الهواري: التقليل من ظاهرة زواج الأقارب يقي من الثلاسيميا

الوكيل الإخباري- دعا وزير الصحة، الدكتور فراس الهواري، اليوم الخميس إلى التفكير بتشاركية في كيفية الوقاية من أمراض الدم الوراثية بشكل عام، والثلاسيميا بشكل خاص، من خلال التقليل من ظاهرة زواج الأقارب، لأن مرض الثلاسيميا كسائر الأمراض الوراثية، يزداد في حالة التزاوج بين الأقارب.

اضافة اعلان



وجاء ذلك خلال افتتاح ، أعمال "المؤتمر الطبي الثالث للثلاسيميا والهيموفيليا وفقر الدم المنجلي"، والذي تنظمه الجمعية الأردنية للثلاسيميا والهيموفيليا.



وقال الهواري، خلال الافتتاح إن الوزارة اتخذت إجراءات للحيلولة دون تزايد أعداد حاملي هذه الأمراض، من خلال إقرار قانون إلزامية فحص ما قبل الزواج لحاملي السمة الوراثية "للثلاسيميا" والصادر عام 2004، مؤكدا أن هذا القرار أدى إلى انخفاض عدد الإصابات في المواليد الجدد من 90 حالة إلى 20 حالة سنويا.



ودعا الهواري إلى التفكير بتشاركية في كيفية الوقاية من أمراض الدم الوراثية بشكل عام، والثلاسيميا بشكل خاص، من خلال التقليل من ظاهرة زواج الأقارب، لأن مرض الثلاسيميا كسائر الأمراض الوراثية، يزداد في حالة التزاوج بين الأقارب.



وأوضح أن المرتبة التي يحتلها الأردن في مجال رعاية مرضى الثلاسيميا والهيموفيليا تعتبر من المراتب المتقدمة على مستوى العالم، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تقدم العلاج لهذه الأمراض مجانا، في جميع مستشفيات ومراكز وزارة الصحة ضمن بروتوكولات علاج عالمية، ومن أبرزها قسم الثلاسيميا والهيموفيليا في مستشفى النسائية والأطفال التابع لإدارة مستشفيات البشير، وأيضا مستشفى الأميرة رحمة بإربد، ومستشفى الغور الصافي، ومستشفى الزرقاء الحكومي.

بدوره، قال رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، الدكتور قاسم شرشير، إن المؤتمر يستمر يومين، خلال جلسات تناقش مرض الهيموفيليا والأبحاث العلمية وفقر الدم المنجلي ودراسة حالات مرضية وآخر المستجدات والأبحاث العلمية.



يذكر أن عدد مرضى الثلاسيميا في المملكة يبلغ 1500 حالة مرضية، منها 1000 حالة لأردنيين و 500 حالة لغير أردنيين.