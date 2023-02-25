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السبت، 25-02-2023 08:38 م

الهيئة الخيرية الهاشمية تنفذ برنامج كسوة اليتيم في النعيمة

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الوكيل الاخباري - نفذت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم السبت، حملة مساعدات ضمن "برنامج كسوة اليتيم" لصالح الأيتام الأردنيين في بلدة النعيمة، بالتعاون مع جمعية التكافل الخيرية، وبدعم من البنك العربي وبمشاركة عدد من موظفي الهيئة والبنك والجمعية.

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وقال مدير جمعية التكافل الخيرية، خالد النواصرة، إن الحملة تأتِي ضمن مشروع بنك الملابس الخيري أحد إدارات الهيئة لتخفيف الأعباء المعيشية عن أسر الأيتام ولرسم البسمة والفرح على وجوههم، لافتا إلى أنه استفاد منها 79 يتيما ويتيمة من الأيتام الأردنيين المسجلين لدى الجمعية.


يُشار إلى أن بنك الملابس الخيري أحد إدارات الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أُطلق في الربع الأخير من عام 2013 ويهدف لتوفير الملابس الملائمة للأسر الأردنية العفيفة على مدار العام، ويمنح هذه الأسر متعة التسوق للملابس والأحذية وغيرها مجانا.


يذكر أن التكافل الخيرية تكفل قرابة 1000 يتيم من الأردنيين واللاجئين السوريين في لواء الرمثا وبلدة النعيمة ضمن مشروع كفالة اليتيم



 




 

 


 

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