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الثلاثاء، 20-06-2023 08:27 م

الهيئة العامة لغرفة تجارة الزرقاء تقر التقريرين المالي والإداري

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الوكيل الاخباري - أقرت الهيئة العامة لغرفة تجارة الزرقاء، في اجتماع العادي الثاني اليوم الثلاثاء، التقريرين المالي والإداري عن السنة المالية 2022.

وكان رئيس الغرفة حسين شريم، أعلن في بداية الجلسة النصاب القانوني للاجتماع "بمن حضر، بعد تأجيل الاجتماع السابق لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقده.

وعرض شريم خلال الجلسة التقريرين المالي والإداري على الهيئة العامة التي أقرتهما بعد مناقشتهما، كما وافقت الهيئة العامة على تعيين المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة لتدقيق حسابات الغرفة للعام 2023.

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