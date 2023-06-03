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السبت، 03-06-2023 04:07 م

خدمة الترخيص المتنقل في حديقة بلدية الأزرق الجديدة غدا

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الوكيل الاخباري - تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالتعاون مع بلدية الأزرق الجديدة غدا الأحد، برنامج الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الابتكارية (بنوصلك).

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وقال رئيس بلدية الأزرق الجديدة يحيى زين الدين، إن عربة الترخيص المتنقلة ستكون في ساحة حديقة البلدية مقابل المشروع التنموي لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في قضاء الأزرق بمحافظة الزرقاء.


وبين أن هذه الخدمة تأتي ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم لبعد قضاء الأزرق عن مركز المحافظة، وعدم وجود دائرة ترخيص فيه. وأوضح أنه سيتم تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورا، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا.


وثمن جهود إدارة الترخيص بتقديمها هذه الخدمة وتوفيرها الوقت والجهد على المواطنين وما يتحملونه من تكاليف التنقل إلى أقرب مركز للترخيص في مدينة الزرقاء.

 




 

 


 

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