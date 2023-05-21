تشكيل مجلس استشاري لغرفة تجارة الزرقاء

الوكيل الاخباري - شكلت غرفة تجارة الزرقاء مجلسا استشاريا؛ لمعاونة مجلس إدارة الغرفة في وضع الدراسات والخطط والتصورات التي من شأنها تحقيق أهداف الغرفة في خدمة منتسبيها من مختلف القطاعات التجارية.



وقال رئيس غرفة تجارة الزرقاء، حسين شريم، في بيان صحفي، إنه "تجسيداً لمبدأ الشراكة والتعاون في تطوير الحركة التجارية كجزء مهم من الاقتصاد الوطني، وتجذيراً لدور مجلس إدارة غرفة تجارة الزرقاء في التشاور مع ممثلي القطاعات التجارية وأهل الرأي والخبرة، فقد قرر مجلس إدارة غرفة تجارة الزرقاء تشكيل مجلس استشاري للغرفة لمعاونته في تحقيق أهداف الغرفة، بعد إقراره للأسماء التي نسبتها اللجنة المشكلة لهذه الغاية".

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