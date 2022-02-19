المفتش العام للقوات المسلحة يرعى احتفال تجمع إربد للمتقاعدين العسكريين بالمناسبات الوطنية

الوكيل الاخباري - مندوباً عن رئيس هيئة الأركان المشتركة، رعى المفتش العام للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي العميد الركن صدقي الرواشدة، السبت، احتفال تجمع إربد للمتقاعدين العسكريين بالمناسبات الوطنية (عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني وتولي سلطاته الدستورية ويوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى)، في مركز إربد الثقافي، بحضور عدد من المتقاعدين العسكريين والفعاليات الشعبية.

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وبدأ الاحتفال بالسلام الملكي الذي عزفته موسيقات القوات المسلحة الأردنية، ثم تلاه آيات من الذكر الحكيم.



وقال رئيس التجمع العميد الركن المتقاعد محمد المناجرة: " أننا كمتقاعدين عسكريين نعتز ونفتخر بهذه المناسبات الوطنية العزيزة على قلوب كل الأردنيين، وإننا في يوم الوفاء للمتقاعدين الذي جاء بمكرمة ملكية سامية وفاءً وعرفاناً لرفقة السلاح وزمالة الخندق، فإننا نقابل الوفاء بوفاء معاهدين الله أن نبقى على العهد والوعد الجند الأوفياء والرديف الصادق الشجاع لقواتنا المسلحة الباسلة والأجهزة الأمنية ".



وأكد المناجرة أن القوات المسلحة لها الدور الأساسي في إرساء القواعد الثابتة والمساهمة الفاعلة في بناء وتطور وازدهار الوطن، وأنهم السد المنيع في وجه كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني.



واشتمل الاحتفال على فقرات فنية وفيلم عن التمارين العسكرية وقصائد وطنية تغنت بالوطن وجلالة الملك.



وفي نهاية الاحتفال، كرّم مندوب رئيس هيئة الأركان المشتركة عدداً من المتقاعدين العسكريين.