الإثنين 07-03-2022
الوكيل الاخباري

3.5 مليون دينار حصلتها الحكومة من مخالفات اوامر الدفاع العام الماضي

التخطيط: تحديث مشاريع خطة الاستجابة للأزمة السورية للعام الحالي

أزمة أوكرانيا تكبد موازنة مصر فاتورة ضخمة.. القمح كلمة السر

الزراعة: مخزون اللحوم والخضار ضعف احتياج السوق

الأوبئة: سوف ندخل رمضان بوضع وبائي مستقر

إعلان نتائج الترشيح الجديدة للمنح والقروض الجامعية عصر اليوم

غلاء مفاجئ يضرب أسواق المواد الغذائية في العراق ويثير ضجة واسعة

هام لسائقي وسائط النقل العام: لا تصريح إلا بشمول السائق بالضمان

تتويج ملك وملكة جمال القطط في عمّان - صور

منخفض جوي خماسيني قادم إلى المملكة

الإثنين، 07-03-2022 01:27 م

انسحاب 115 مرشحا للانتخابات المقبلة حتى ظهر الاثنين

001


الوكيل الإخباري - كشف الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة انسحاب 115 مرشحا للانتخابات المقبلة حتى الساعة 1 من ظهر الاثنين.

اضافة اعلان

 

وقال الرواشدة لـ"الوكيل الإخباري"، إن عدد المنسحبين من الترشح للانتخابات مرشح للزيادة مع نهاية اليوم.

 

وأضاف أن 34 مرشحا انسحبوا من الترشح لموقع رئاسة البلديات في كافة مناطق المملكة.

 

وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب في وقت سابق أن نهاية دوام يوم الاثنين الموافق 7/3/2022 هو آخر موعد للانسحاب من الترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان.


وبموجب التعليمات التنفيذية رقم (4) لسنة 2021، الخاصة بالترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان فإنه يجوز لأي مرشح أن يقوم بسحب ترشحه بتقديم طلب خطي الى رئيس الانتخاب قبل أربعة عشر يوما من الموعد الرسمي ولا يعتد بأي انسحاب لأي مرشح بعد انتهاء هذه المدة، وعلى الهيئة أن تعلن عن انسحاب أي مرشح في منطقة البلدية/ الدائرة الانتخابية على موقعها الإلكتروني.


يذكر أن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قد حدد 22 من الشهر الجاري موعدا للاقتراع لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2905781c-نقود-دنانير-2

3.5 مليون دينار حصلتها الحكومة من مخالفات اوامر الدفاع العام الماضي

1646651119936

تنشيط السياحة تستقبل نشطاء عرب روجوا لموسم الربيع في الأردن

ZOFyq

التخطيط: تحديث مشاريع خطة الاستجابة للأزمة السورية للعام الحالي

لحوم

الزراعة: مخزون اللحوم والخضار ضعف احتياج السوق

152926

الأوبئة: سوف ندخل رمضان بوضع وبائي مستقر

M63A1571

إعلان نتائج الترشيح الجديدة للمنح والقروض الجامعية عصر اليوم

أخبار متعلقة
620508bbee287

"المستقلة للانتخاب" ترصد 44 مخالفة تتعلق بالدعاية الانتخابية وشراء الذمم والتأثير على الناخبين

2s1a4450

المستقلة للانتخاب : ( 3195) طلب ترشح في اليوم الأول لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان

الهيئة المستقلة

بدء استقبال طلبات الترشح لانتخابات المجالس المحلية والبلدية اليوم

nshr_mrakz_alaqtra_2020

"الوكيل" ينشر شروط الترشح والرسوم المدفوعة للانتخابات البلدية ومجالس المحافظات - تفاصيل

156041_27_1468997365

منع تقديم الأطعمة والمشروبات داخل المقرات الانتخابية

M63A9728 - Copy

المستقلة للانتخاب: بدء استقبال طلبات الترشح للانتخابات المقبلة الاثنين