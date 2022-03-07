انسحاب 115 مرشحا للانتخابات المقبلة حتى ظهر الاثنين

الوكيل الإخباري - كشف الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة انسحاب 115 مرشحا للانتخابات المقبلة حتى الساعة 1 من ظهر الاثنين.

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وقال الرواشدة لـ"الوكيل الإخباري"، إن عدد المنسحبين من الترشح للانتخابات مرشح للزيادة مع نهاية اليوم.

وأضاف أن 34 مرشحا انسحبوا من الترشح لموقع رئاسة البلديات في كافة مناطق المملكة.

وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب في وقت سابق أن نهاية دوام يوم الاثنين الموافق 7/3/2022 هو آخر موعد للانسحاب من الترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان.



وبموجب التعليمات التنفيذية رقم (4) لسنة 2021، الخاصة بالترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان فإنه يجوز لأي مرشح أن يقوم بسحب ترشحه بتقديم طلب خطي الى رئيس الانتخاب قبل أربعة عشر يوما من الموعد الرسمي ولا يعتد بأي انسحاب لأي مرشح بعد انتهاء هذه المدة، وعلى الهيئة أن تعلن عن انسحاب أي مرشح في منطقة البلدية/ الدائرة الانتخابية على موقعها الإلكتروني.



يذكر أن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قد حدد 22 من الشهر الجاري موعدا للاقتراع لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان.



