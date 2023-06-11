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الأحد، 11-06-2023 03:14 م

الفراية يبحث أوجه التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

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الوكيل الإخباري - استقبل وزير الداخلية مازن الفراية، في مكتبه اليوم الأحد عبدالله الدردري الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية.اضافة اعلان


وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون ما بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الداخلية.

وعرض الفراية للضيف الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية في المجال التنموي والجهود الإنسانية التي قدمتها للاجئين السوريين واستعرض الجهود التي تقوم بها المملكة لتحقيق التعافي الاقتصادي وخصوصا بعد جائحة كورونا من خلال رؤية التحديث الاقتصادي ومنظومة التحديث السياسي وتطوير القطاع العام.

وثمن الفراية الدور الكبير الذي يقوم به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن من خلال دعم برامج التنمية المحلية وضرورة ان تغطي المشاريع التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة جميع محافظات المملكة.

وأكد على تطلع الأردن الى ان تساهم الجهات المانحة في دعم المشاريع الواردة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.

من جهته أكد الدردوري على مواصلة برنامج الأمم المتحدة الانمائي تقديم الدعم للأردن والسعي لتوسيع هذا الدعم ليشمل جميع الفئات.

وبين أن UNDP يفكر في المستقبل لتطوير الموارد المالية منخفضة التكاليف وتطوير المنظومة التمويلية لتوسيع دعم الشركات الصغيرة ليشمل 10000 (عشرة آلاف شركة) على مدى الأربع سنوات القادمة وان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على استعداد لدعم وزارة الداخلية لتطوير رؤية وطنية شاملة تعزز من الدور التنموي لوزارة الداخلية .

وحضر اللقاء السيدة رندا ابو الحسن الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في الأردن.

 




 

 


 

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