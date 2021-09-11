الهياجنة : سينوفارم يحمي من الدخول للمستشفيات والإصابات الشديدة بنسبة 100%

الوكيل الاخباري - قال الأستاذ في جامعة سانت لويس الأمريكية ومسؤول ملف كورونا السابق في وزارة الصحة، الدكتور وائل الهياجنة، إنه يجب عدم الركون إلى الجرعة الواحدة لأنها غير فعالة ضد “دلتا”، ويجب أن يكون هناك جرعتان من فايزر وموديرنا وسينوفارم.



ووجد أن مطعوم موديرنا يحمي بنسبة 96% من الدخول إلى المستشفيات حتى مع وجود “دلتا” .



وبين أن الدراسات تشير إلى حماية سينوفارم من الدخول إلى المستشفيات والإصابات الشديدة بنسبة 100% ومن المعتدلة بنسبة 70% ومن كل الإصابات بنسبة 59%.



ونوه بدراستان في الولايات المتحدة عن مطاعيم الأطفال، لدراسة مأمونية وفعالية المطاعيم على الأطفال من سن ستة أشهر إلى 12 عاما.

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