الهياجنة : لا يوجد سيناريوهات مطروحة في رمضان

الوكيل الإخباري - قال مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة ، الدكتور وائل الهياجنة إن التأخر في ظهور نتائج فحوصات كورونا في المراكز الصحية حصل بسبب الإقبال الشديد على إجراء الفحوصات المخبرية من قبل المواطنين .
وأكد الهياجنة، الإثنين، في تصريحات صحفية، أن عدد الفحوصات المخبرية، قد تصل إلــى أكثــر من 35 ألف فحص مخبري يومياً في جميع المراكز المنتشرة في أنحاء المملكة .
ودعا المواطنون الذين أجروا فحص كورونا ، إلى الالتزام بالحجر المنزلي من فترة إجراء الفحص إلى حين ثبوت عدم إصابتهم .
وأشار الهياجنة أنه يجب على المواطن العودة إلى الالتزام كما كان في السابق، منوهاً أن الالتزام كان مميزا، بتضافر جهود المواطنين .
وبشأن الحظر الشامل ، أوضح أن اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ضده، ولفت أن إعادة فتح عدد من القطاعات ، تسبّب بزيادة نسبة إصابات كورونا بشكل ملموس.
وتابع الهياجنة " أن شهر رمضان المبارك ، شهر التجمعات (.. ) ولا يوجد أي سيناريوهات مطروحة" .
وذكر ، أنه سيتم إعادة تقييم الوضع الوبائي بحسب عدد الإصابات .
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