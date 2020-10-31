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السبت، 31-10-2020 12:22 ص

الهياجنة للوكيل : عدم الالتزام بالتعليمات أدى لتفشي فيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة الدكتور وائل الهياجنة في تصريح خاص للوكيل الاخباري حول الوضع الوبائي في المملكة ان المملكة تعيش حاليا حالة تفشي مجتمعي لفيروس كورونا المستجد.

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واضاف الهياجنة خلال تصريحه ان السبب في الوصول الى هذه المرحلة هو عدم الالتزام حيث ان الاجهزة والجهات المعنية وثقت عدم التزام شريحة واسعة من المواطنين بتعليمات وزارة الصحة .

 

وحذر الهياجنة من الاستمرار بعدم الالتزام لما له من اثار وخيمة على المواطنين حيث ان فيروس كورونا ينتشر بسرعة ويصعب السيطرة عليه . 


 




 

 


 

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