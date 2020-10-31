الهياجنة للوكيل : عدم الالتزام بالتعليمات أدى لتفشي فيروس كورونا

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة الدكتور وائل الهياجنة في تصريح خاص للوكيل الاخباري حول الوضع الوبائي في المملكة ان المملكة تعيش حاليا حالة تفشي مجتمعي لفيروس كورونا المستجد.

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واضاف الهياجنة خلال تصريحه ان السبب في الوصول الى هذه المرحلة هو عدم الالتزام حيث ان الاجهزة والجهات المعنية وثقت عدم التزام شريحة واسعة من المواطنين بتعليمات وزارة الصحة .

وحذر الهياجنة من الاستمرار بعدم الالتزام لما له من اثار وخيمة على المواطنين حيث ان فيروس كورونا ينتشر بسرعة ويصعب السيطرة عليه .



