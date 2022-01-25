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الثلاثاء، 25-01-2022 04:35 م

الهياجنة من اليرموك سفيرا لبرنامج مؤسسة ألكسندر فون همبولت في الأردن

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الوكيل الإخباري - اعتمدت مؤسسة الكسندر فون همبولت الألمانية الدكتور هاني الهياجنة من كلية الآثار والانثروبولوجيا في جامعة اليرموك سفيرًا لبرنامجها في الأردن للسنوات الثلاث القادمة.اضافة اعلان


وقال الهياجنة إن المؤسسة تُوفِّر زمالات وجوائز بحثية للباحثين المتميّزين من كافَّة أنحاء العالم للإقامة في ألمانيا والعمل على مشروع بحثي يختاره الباحثون من الأردن بالتعاون مع نُظرائهم الأساتذة أو الباحثين في الجامعات أو المؤسسات الأكاديمية أو المختبرات البحثية الألمانية وعلى نفقتها.

وأوضح أن التّميُّز العلميّ والبحثيّ يعد أساسًا لمن يرغب بالتقدم للحصول على منح المؤسسة وزمالاتها لمرحلة ما بعد الدكتوراه، حيث تُوفِّر المؤسسة منحًا وزمالات لفترات تتراوح ما بين 6 و 24 شهرًا في إطار برامجها المختلفة، الأمر الذي يسهم في خلق الظروف المثلى للبحث العلمي، ليس فقط أثناء الإقامة في ألمانيا، بل بعد انتهاء فترة الإقامة البحثية، مما يضمن استدامة التواصل مع الباحثين ودعم مشاريعهم ومبادراتهم العلمية المستقبلية أيضًا.

 




 

 


 

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