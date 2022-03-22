الوطني لحقوق الإنسان: ملاحظات وأخطاء رافقت عملية الاقتراع

الوكيل الإخباري - باشر المركز الوطني لحقوق الإنسان المراقبة على مجريات عملية الاقتراع ضمن انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان، ومنذ فتح صناديق الاقتراع.

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وسجل المركز الملاحظات الآتية:



- لوحظ في الساعات الأولى للعملية الانتخابية ضعف عام في الإقبال على عملية الاقتراع في مختلف محافظات المملكة.



- تأخر فتح صناديق الاقتراع في بعض المراكز في محافظات مختلفة من المملكة.



- وجود خطأ في ألوان الصناديق التي جرى مسبقا الإعلان عن تمييزها بالأزرق لصندوق رئيس البلدية، والفضي لصندوق أعضاء المجلس البلدي، والأخضر لأعضاء مجلس المحافظة، في أحد مراكز الاقتراع في محافظة عجلون.



- وجود أخطاء في رموز (الباركود) QR في أحد مراكز الاقتراع في محافظة عجلون.



- التأثير على إرادة الناخبين من قبل أحد رؤساء اللجان من خلال التأشير على صورة الناخب في دفتر الاقتراع عند تسليمه للناخب وخاصة كبار السن في أحد مراكز الاقتراع في محافظة البلقاء.



- عدم وجود الترتيبات التيسيرية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في عدد من مراكز الاقتراع في محافظة البلقاء، حيث أن صناديق الاقتراع في الطابق الثاني ويتم استقبال هؤلاء الأشخاص في الطابق الأول من قبل اللجنة وإنهاء إجراءات عملية الاقتراع الخاصة بهم ومن ثم يقوم عضو اللجنة بالصعود إلى الطابق الثاني ووضع ورقة الاقتراع بالصندوق نيابة الناخب.



- وجود دعاية انتخابية في أحد مراكز الاقتراع في محافظة الطفيلة.



وأشار المركز إلى قيامه بإرسال الملاحظات الرصدية المتعلقة بسير العملية الانتخابية أولا بأول إلى الهيئة المستقلة للانتخاب بهدف معالجتها، علما أنه تمت معالجة بعض هذه الملاحظات، والتنسيق مستمر فيما يتعلق بالملاحظات الأخرى.



ويذكر أن المركز قد أعد غرفة عمليات مزودة بكافة الاحتياجات اللازمة لرصد ومراقبة انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان، حيث باشرت الغرفة عملها منذ اليوم الأول لإعلان الهيئة المستقلة للانتخاب عن موعد الاقتراع في الثامن من الشهر الحالي، وستستمر في العمل والمراقبة ضمن كافة مراحل العملية الانتخابية.



وأكد المركز أن غرفة عملياته تستقبل شكاوى المواطنين على سير العملية الانتخابية من خلال الخط الساخن رقم (0798866884) وأرقام الهواتف الأرضية (065932257 – 065930072 – 065920396)، وسيعمل المركز على متابعتها وتوثيقها في تقاريره وبياناته.