أمسية شعرية في مركز إربد الثقافي

الوكيل الإخباري - نظم بيت شعر المفرق في مركز إربد الثقافي، مساء أمس السبت، أمسية شعرية، استضاف خلالها الشاعرين الدكتور سمير قديسات وحمودة الجبور.

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وقدم الشاعران، خلال الأمسية التي أدارها الدكتور ماجد السرحان، من فيض وجدانهما أبهى حلة من القصائد العربية الفصيحة التي استمتع بها جمهور بيت الشعر والحضور، حيث تجلت في الأمسية روعة الحس الشعري وتلقائية الشعور.



كما قرأ الشاعر قديسات قصيدة مطولة بعنوان "الإمارات"، أما الشاعر الجبور فقد شارك بإحساسه المرهف وتجلياته الشعرية مقدما مجموعة من القصائد الشعرية الجميلة والمعبرة من ديوانه الشعري ضجيج الصمت.



يشار إلى أن بيت الشعر سيستمر بإقامة أمسياته الشعرية الدورية مستضيفاً في كل أمسية شاعرين من الشعراء المحليين وصولا لجميع الشعراء في المملكة.



وحضر فعاليات الأمسية عدد من الأدباء والمثقفين والشعراء والمواطنين المهتمين من داخل محافظة إربد والمفرق.